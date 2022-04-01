Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek.

Altay'da bu sezon 4'üncü teknik adam olarak göreve getirilen Sinan Kaloğlu hem teknik direktörlük kariyerinin hem de siyah-beyazlı takımın başındaki ilk maçına çıkacak.

Ligde son 8 maç öncesi 29 puanla kümede kalma barajının 6 puan gerisinde 17. sırada yer alan Altay, rakibini yenerek lige tutunma umutlarını korumak istiyor.

Siyah-beyazlılarda dizinden sakatlanarak sezonu kapatan santrfor Deniz Kadah ile sarı kart cezalısı ön libero Poko kadroda yer almayacak.

Antalyaspor serisini sürdürmek istiyor

Ligde sekiz haftadır yenilmeyen ve son üç karşılaşmasını kazanan Fraport TAV Antalyaspor, İzmir deplasmanından da üç puanla dönüp çıkışını sürdürmek istiyor.

Sezonun geride kalan bölümünde 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlılar, haftaya 41 puanla 10. sırada girdi.

Antalyaspor'da sarı kart cezalısı Doğukan Sinik ile sakatlıkları süren Harun Alpsoy, Ufuk Akyol ve Admir Mehmedi, Altay mücadelesinde forma giyemeyecek.