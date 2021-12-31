Haber Giriş: 31 Aralık 2021 Cuma 13:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aliağa Petkimspor'da 9 kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor'da 6'sı oyuncu 9 kişinin Kovid-19 testinin pozitif sonuçlandığı bildirildi.
Aliağa Petkimspor'dan yapılan açıklamada, semptomlar nedeniyle yapılan PCR testlerinde 9 kişide Kovid-19 bulgusuna rastlandığı kaydedildi.
Testleri pozitif çıkan 6 basketbolcu, 1 teknik ekip ve 2 salon görevlisinin izolasyon ve tedavi süreçlerinin başlandığı belirtilerek, "Takım arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." ifadeleri kullanıldı.
Beşiktaş Icrypex maçı ertelendi
Türkiye Basketbol Federasyonunun internet sitesinde, İstanbul'da 2 Ocak Pazar günü Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi'nde saat 13.00'te oynanması gereken karşılaşmanın ertelendiği bilgisi yer aldı.
Etiketler: Basketbol
Son Haberler
- 14:25
- 14:23
- 14:17
- 14:19
- 14:11
Sıradaki Haber
Trabzonspor'da ikinci yarı kombineleri satışa sunuldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz