Bugün itibarıyla "Passo.com.tr" ve "Passo Mobil" uygulamasından satın alınabilecek kombine kartların haftaya da Passolig gişelerinden satışı gerçekleştirilecek.

Kombine kartlar, Platinum 6 bin 500, VIP Gold 5 bin 500, VIP Silver 4 bin, batı tribün 1000, doğu tribün 900, fırtına tribün 500, kale arkaları için de 300 liradan satışa sunulacak.