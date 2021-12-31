Haber Giriş: 31 Aralık 2021 Cuma 13:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzonspor'da ikinci yarı kombineleri satışa sunuldu
Trabzonspor, Süper Lig'in ikinci yarısı için kombine kart satışlarına başladı.
Bugün itibarıyla "Passo.com.tr" ve "Passo Mobil" uygulamasından satın alınabilecek kombine kartların haftaya da Passolig gişelerinden satışı gerçekleştirilecek.
Kombine kartlar, Platinum 6 bin 500, VIP Gold 5 bin 500, VIP Silver 4 bin, batı tribün 1000, doğu tribün 900, fırtına tribün 500, kale arkaları için de 300 liradan satışa sunulacak.
Etiketler: Trabzonspor Süper Lig
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