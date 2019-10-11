Başkan Koç, Ülker Stadı'nda erkek ve kadın voleybol takımları için düzenlenen medya gününde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ali Koç, şu an ülkedeki en önemli gündem maddesinin Barış Pınarı Harekatı olduğunu belirterek, "Allah yar ve yardımcımız olsun. İnşallah en kısa zamanda hedeflerimize ulaşarak, ülkemizin menfaatleri doğrultusunda bu operasyon sonuçlanır. Operasyonun önemini hepimi biliyoruz. Allah devletimize ve askerimize güç kuvvet versin." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Kulübü olarak milli maça ev sahipliği yapacaklarını hatırlatan Koç, şunları kaydetti:

"Bu operasyon devam ederken belki de Mehmetçiğe, Arnavutluk ve Fransa maçlarında alacağımız iyi sonuçlar moral kaynağı olacaktır. Arnavutluk karşısında alacağımız galibiyetle belki de Avrupa Şampiyonası gitme şanını yüzde 90'a çıkartabiliriz. Ülker Stadı'nda yaklaşık 5 yıldır milli maç oynanmıyor. Taraftarlarımız lütfen takım formaları ile stada gelmesin. Bütün takım taraftarlarına söylüyorum. Arzu edenler stadımızın altından bulunan Fenerium'dan alabilirler. Milli formayı bulabilmek kolay değil. Ben oğluma alacaktım zor buldum. Mağazalarımızı milli forma ile donattık ve bu maça adadık."

"A Milli Futbol Takımı'nın İstanbul'a dönmesi gerekiyordu"

A Milli Futbol Takımı'nın uzun bir süre İstanbul'da maç oynamadığını hatırlatarak, "A Milli Futbol Takımı'nın İstanbul'a dönemsi gerekiyordu ve döndü. Federasyon yöneticilerin ayrılma kararı doğruydu. Bazı olaylar yaşanmıştı. Şu an her anlamda birlik ve beraberlik zamanı. Bizim de futbol dünyası olarak devletimize verebileceğimiz en önemli katkı, buradan milyonları sevindirecek bir sonuç almak. Lütfen stadı doldurup milli takımı destekleyelim. Maçın içinde iyi bir sonucun ardından da takımlarımız adına değil, A Milli Futbol Takımı adına tezahüratta bulunalım." değerlendirmesinde bulundu.

Ali Koç, Bilcee'nin voleybol takımlarına sponsor olduğunu belirterek, "Hem erkek hem de kadın voleybol takımızın forma sponsoru oldu. Bizim başlayan birlikteliğin şampiyonluklarla devam etmesini diliyorum. Bize inandıkları için teşekkür ediyorum. İnşallah onlarda sezon sonunda iyi ki Fenerbahçe Kulübüne sponsor olmuşuz derler. Markaların buralara yaptıkları yatırımların geri dönüşü olduğu takdirde yatırımlarını artırıyorlar. Bugün Türk sponsorunun sponsora ihtiyaç duyduğu bir dönemden geçiyoruz." diye konuştu.

Bilcee Group Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Bayram Bilce ise Türk markası olarak ilk defa bir kulübe sponsor olduklarını vurgulayarak, "Şu anda erkek ve kadın voleybol takımlarına sponsor olduk. Bundan sonra tüm dünyada markalaşarak devam etmek istiyoruz. Bu şekilde takımımızı desteklemekle beraber diğer Türk takımlarında sponsor olmak istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Kaynak: AA