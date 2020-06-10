Haber Giriş: Kaynak: AA
Ali Koç ve Semih Özsoy disiplin kuruluna sevk edildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Başkan Vekili Semih Özsoy'u disiplin kuruluna sevk etti.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un, 5 ve 7 Haziran tarihlerinde kulübün internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamalar yapması nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevkine karar verildi.
Başkan Vekili Semih Özsoy'un da aynı nedenden kurula sevki kararlaştırıldı.
Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, yöneticilerinin açıklamaları nedeniyle sarı-lacivertli kulübü de PFDK'ye gönderdi.
Son Haberler
- 18:41
- 18:22
- 18:41
- 18:06
- 17:53
Sıradaki Haber
Bayer Leverkusen Almanya Kupası’nda finale yükseldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz