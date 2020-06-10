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Bayer Leverkusen Almanya Kupası’nda finale yükseldi
[Fotoğraf: Reuters]
Almanya Kupası yarı final karşılaşmasında 4. Lig’de mücadele eden Saarbrücken’i deplasmanda 3-0 yenen Bayer Leverkusen finale yükseldi.
Völklingen’deki Hermann-Neuberger Stadı’nda oynanan karşılaşmada Bayer Leverkusen, 11. dakikada Moussa Diaby ve 19. dakikada Lucas Alario’nun golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.
İkinci yarıda da üstün bir oyun sergileyen kırmızı-siyahlı ekip, 58. dakikada Karim Bellarabi ile bir gol daha buldu ve karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.
Diğer finalist, Bayern Münih ile Eintracht Frankfurt arasında yarın oynanacak karşılaşmadan sonra belli olacak.
Final karşılaşması 4 Temmuz’da Berlin’de Olimpiyat Stadı’nda oynanacak.
Etiketler: Bayer Leverkusen Almanya Kupası SaarbrückenSon Güncelleme: 10 Haziran 2020 Çarşamba 06:23
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