Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.

"TFF Başkanı Nihat Özdemir, dün akşam saatlerinde tarihe 'rezalet' olarak not edilen beyanatlarından sonra bu saate dek halen bir açıklama yapmamıştır.



Konuyla ve bu şahısla ilgili Başkanımız ve Başkanvekilimiz bugün FBTV’de gerekli açıklamaları yapacaklardır. Camiamızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız."

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in açıklamaları

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, dün akşam Ekonomist Dergisi'nin sosyal medya hesabında katıldığı programda açıklamalarda bulunmuştu.

Nihat Özdemir, Ekonomist muhabirinin "Futbolda şike tartışmalarını bitirmek için nasıl bir strateji izleyeceksiniz?" sorusuna, "Birçok ülkede de böyle olaylar oldu. İtalya, İngiltere ve Fransa'da. Türkiye'de de böyle bir olayı yaşadık. O sezon 2010-2011 sezonudur. 9 sene geride kaldı. 9 senedir herhangi bir şekilde bir şike olayına şu ana kadar rastlamadık. Etik ve disiplin kurulumuz şikayetleri inceliyor. Tespit ettiğimiz zaman üstüne gideceğiz." cevabını verdi.