Koronavirüs sonrası futbolda normalleşme süreci İtalya'da da hız kazanıyor. Takımlar, sezonun kalanı için çalışmalarını sürdürürken yeni sezon transfer çalışmalarına da başladı.

İtalya'nın önemli gazetesi Tuttosport milli oyuncumuz Cengiz Ünder'le ilgili önemli bir haber paylaştı.

Gazete, "Ünder-Kluivert için takas mümkün" başlığıyla verdiği haberde Juventus'un ilk hedef olarak Cengiz Ünder'in transferine yoğunlaştığını duyurdu.

Roma ile farklı oyuncular için de temasta bulunan siyah beyazlıların önceliğinin milli futbolcumuz olduğu kaydedildi.

Gazete ayrıca "Juventus, başarılı ve üstün tekniğe sahip Cengiz Ünder'le birlikte Hollandalı Justin Kluivert ile de ilgileniyor" ifadelerini kullandı.