Süper Lig’in son 8 haftası öncesinde Galatasaray'da stoper sıkıntısı yaşanıyor. İç yan bağlarında ikinci derece yırtık olan Marcao, en az 3 ile 5 hafta arasında forma giyemeyecek.

Brezilyalı futbolcunun yokluğu, teknik direktör Fatih Terim’i düşündürüyor.

Uzun süren sakatlığı nedeniyle devre arasında lisansı askıya alınan Christian Lyundama'da kalan haftalarda görev yapamayacak. İki deneyimli futbolcunun olmayışı, Terim’i yeni arayışlara itecek.

Lig maçları ertelenmeden önce kadro istikrarını yakalayan deneyimli teknik adam, Marcao'nun sakatlığı sonrasında mecburi değişiklik yapacak.

Emin Bayram alternatifi

Stoper mevkiinde haftalardır Ryan Donk-Marcao ikilisine şans veren Fatih Terim’in, Hollandalı futbolcunun yanında Ahmet Çalık’ı oynatması bekleniyor. Bu oyuncuların alternatifi ise genç Emin Bayram.

Galatasaray'da bu sezon savunmada en fazla süreyi Donk ve Marcao aldı. Lyundama 885, Ahmet Çalık ise 382 dakika lig maçlarında sahada kaldı.

Emin Bayram ise 19. haftadaki İttifak Holding Konyaspor mücadelesinin son saniyelerinde oyuna girmişti.