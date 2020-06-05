Fenerbahçe Kulübü Başkanvekili Semih Özsoy, 2010-2011 sezonu ile ilgili yaptığı açıklamalardan dolayı TFF Başkanı Nihat Özdemir'e tepki gösterdi.

Özsoy açıklamaları kulüp televizyonu FBTV'den gerçekleştirdi.

"Açıklamayı şaşkınlıkla ve üzüntüyle seyrettik"

"Talihsiz bir açıklama diyemiyoruz, talihsiz olması için bilmeyerek olması lazım. Neye hizmet ettiği belli olmayan, çok kesimleri üzen, kahreden bir açıklama oldu. Açıklamayı şaşkınlıkla ve üzüntüyle seyrettik. O dönemde yol arkadaşı dediğimiz insanın, böyle bir insanın açıklama yapmasıydı. Fenerbahçelilerin beni eleştirmesi, işimi doğru yapıyorum anlamına geliyormuş, bu da malumun ilanı oldu."

"Nihat Bey, bunu kasıtlı ve bilinçli yapıyor" "Meğer kimlere neler anlatıyormuşuz. Kulübümüze hem mail, hem fax, hem de telefon yağmuruna tuttu taraftarımız ve kongre üyelerimiz. Ucunun nereye kadar gittiğini görmek istiyoruz. Nihat bey bunu eminim ki bilinçli olarak yapıyor. Şu ana dek düzeltme gelmesi de bunun kararlı yapılmasındandır. Neye hizmet ediyor, niye bunları yapıyor bilmiyoruz. Biz anlayamayız. 3 Temmuz bizim kırmızı çizgimiz. Bizim olmazsa olmazımızdır. "Hiç mi yüreği sızlamadı bu açıklamaları yaparken" "Bilerek veya bilmeyerek, kimlere, neye hizmet ediyor? Nihat Özdemir'in bunu açıklaması lazım. Hiç mi yüreği sızlamadı bu açıklamaları yaparken. Onurlu bir şekilde gereğini yapması gerekiyor. Ofsayt, gol mücadelemizdeki söylediklerimizden farklı bir şey bu."

"Kendisi FETÖ illetinin neresinde"

"FETÖ'yü lanetlemeli ve kendisi FETÖ illetinin neresinde, bunu anlatmalıdır. Daha önceki dava arkadaşları için, Türkiye için bunu açıklamalı. Neredeyse 24 saat geçmiş, hiçbir açıklama yapmamış olması da bunun açıklamasıdır. Metris'in kapısında mücadele eden insanların emeğine saygısızlıktır."

"Gerekli tüzük ve disiplin konuları göze alacak"

"Kulüp üyelerinden büyük bir serzeniş var. Fenerbahçe, Türkiye'dir. Kongre üyesi olmayan insanlardan da çok telefon geliyor. 2011'den beri göz yaşı var, kan var, ter var. Fenerbahçemizin haklı davasında kimsenin böyle bir şey yapmasına göz yumamayız. Gerekli tüzük ve disiplin konuları göze alacak. Sayın Başkanımız Ali Koç da açıklamalarda bulunacak. Nihat Özdemir'in açıklamalarına kayıtsız kalmamız mümkün değil. Yaptığı en büyük saygısızlık, haksızlık dava arkadaşlarına. Ne gerekiyorsa o yapılacaktır. Camiamızda sessiz kalan bir kesim var. Onları da anlamak mümkün değil."

"Nihat Özdemir'in böyle bir açıklama yapması düşündürücü"

"Devletin mahkemelerinin şike yoktur dediği yerde, bir tek onamaya kalmış, Kumpas Davası'nda bizim haklılığımız ile mağduriyetimizi belgeleyecek mahkeme öncesinde Nihat Özdemir'in böyle bir açıklama yapması düşündürücü."

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in açıklamaları

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, dün akşam Ekonomist Dergisi'nin sosyal medya hesabında katıldığı programda açıklamalarda bulunmuştu.

Nihat Özdemir, Ekonomist muhabirinin "Futbolda şike tartışmalarını bitirmek için nasıl bir strateji izleyeceksiniz?" sorusuna, "Birçok ülkede de böyle olaylar oldu. İtalya, İngiltere ve Fransa'da. Türkiye'de de böyle bir olayı yaşadık. O sezon 2010-2011 sezonudur. 9 sene geride kaldı. 9 senedir herhangi bir şekilde bir şike olayına şu ana kadar rastlamadık. Etik ve disiplin kurulumuz şikayetleri inceliyor. Tespit ettiğimiz zaman üstüne gideceğiz." cevabını verdi.