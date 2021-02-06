Ali Koç, maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Bu maç, maç sonucu ve maçta yaşananlar, şampiyonluğumuzun habercisidir. Orada, burada rakibimizi yenip, sene sonu istediğimiz sonuca ulaşamadığımız çok seneler gördük. Bu maçta yaşadıklarımız, gördüklerimiz, şampiyonluğun habercisi. Taraftarlarımızı üzdük. İyi gidiyorduk. Bu maçla ne şampiyon olacaktık ne de şampiyonluk gidecekti. Kazansaydık önemli bir psikolojik avantaj olacaktı, olmadı. Sağlık olsun."

"Bu maçın hakkı beraberlikti"

Koç, Galatasaray karşısında kaybetmeyi hak etmediklerini dile getirdi.

"Maçın hakkı 1-0 değildi. İlk yarı onlar, ikinci yarı biz üstündük. Gol pozisyonu rakamlarına bakamadım ama ikinci yarıda oynadığımız futbolu birinci yarıda oynasak, çok daha olumlu olurdu. Bu maçın hakkı beraberlikti. Ofsayttan verilmeyen golümüz bize göre yüzde yüz gol. Tabii hangi açıdan baktığınıza, hangi açıdan gösterileceğine bağlı. Elimize gelen resimler, videolar farklı açılardan çok farklı bir şey ifade ediyor. Futbolun içinde bunlar var. Önemli olan gri pozisyonların bizim aleyhimize olması. Bu kadar ince bir çizgide olan pozisyonun 1 dakikadan az bir sürede hiç VAR'a gitmeden direkt verilmesi enteresan. Biz hakeme sığınmayacağız. Çıkıp ikinci yarıda oynadığımız topu ilk yarıda oynayıp, çatır çatır maçı almamız lazımdı."

"Kendine yapılmasını istemediğin bir şeyi başkasına yapmayacaksın"

Koç, maç sonu sarı-kırmızılı idarecilerle yaşadıklarına yönelik bir soruyu cevap verdi.

"Çirkin görüntülere kendi sahamızda müsaade etmeyeceğimizi söyledik ve içeri gitmelerini rica ettik. Kendine yapılmasını istemediğin bir şeyi başkasına yapmayacaksın. Yapar ve tepki görürsen de bunu anlayışla karşılayacaksın. Mustafa (Cengiz) başkan da anlayışla karşıladı ve 'Olmamalıydı.' dedi. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz ama hiç canınızı sıkmayın. Bu bizim şampiyonluğumuzun habercisidir."