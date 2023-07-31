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Spor
TRT SPOR 31.07.2023 17:27

Alexandru Cicaldau Konyaspor'da

Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen Alexandru Cicaldau, Tümosan Konyaspor'a kiralandı.

Alexandru Cicaldau Konyaspor'da
[Fotograf: TRT SPOR]

Rumen oyuncu, 1 sezon boyunca yeşil-beyazlı takımın formasını giyecek. Cicaldau'nun maaşını Galatasaray ödeyecek.

Bu ücret, Abdülkerim Bardakcı'nın transferinden doğan alacaktan düşülecek. 26 yaşındaki futbolcu, geçen sezonu Birleşik Arap Emirlikleri'nin Ittihad Kalba takımında kiralık olarak geçirmişti. Rumen orta saha, Ittihad Kalba'da çıktığı 30 maçta 5 gol 7 asist kaydetti.

Galatasaray'ın, İstanbul'daki ilk etap çalışmalarına katılan Cicaldau; Avusturya kampı götürülmemişti. Rumen oyuncunun, Haziran 2026'ya kadar sarı-kırmızılı takımla sözleşmesi bulunuyor.

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