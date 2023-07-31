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Spor
AA 31.07.2023 16:54

Samsunspor Basketbol Bryant Crawford'u kadrosuna kattı

Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekiplerinden Yılyak Samsunspor Basketbol, Amerikalı Bryant Crawford'u transfer etti.

Samsunspor Basketbol Bryant Crawford'u kadrosuna kattı
[Fotograf: AA]

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız, en son Adriyatik Ligi takımlarından Igokea'nın forması giyen 1997 doğumlu 1.91 boyundaki Amerikalı Bryant Crawford ile anlaşma sağlamıştır. Anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Kariyerine Amerika'nın Wake Forest Kolejinde başlayan Bryant Crawford, daha sonra Hapoel Gilboa Galil, Juventus Utena ve Reggio Emilia formalarını terletti. Reggio Emilia ile FIBA Avrupa Kupası'nda, Igokea takımı ile de Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterdi.


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