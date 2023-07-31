Açık 32.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
TRT SPOR 31.07.2023 15:21

2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda Avustralya son 16'da

2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası B Grubu son maçında ev sahibi Avustralya, Kanada'yı 4-0 mağlup etti. Bu sonuçla Avustralya, grubundan lider olarak son 16'ya adını yazdırırken 4 puanda kalan Kanada turnuvaya veda etti.

2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda Avustralya son 16'da
[Fotograf: TRT SPOR]

Avustralya ile Yeni Zelanda'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda heyecan sürüyor.

Melbourne Rectangular Stadı'nda oynanan ve TRT SPOR'dan canlı yayınlanan B Grubu son maçında Avustralya ile Kanada kozlarını paylaştı.

Mücadele Avustralya'nın 4-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Ev sahibi ekibinin gollerini 9 ve 39. dakikalarda Hayley Raso, 58. dakikada Mary Fowler, 90+4'te ise penaltıdan Stephanie Catley kaydetti.

Bu galibiyetle puanını 6'ya çıkaran Avustralya, adını son 16 turuna yazdırdı. 4 puanda kalan Kanada ise B Grubu'nda 3. sıraya geriledi ve organizasyona veda etti.

B Grubu'ndan çıkan 2. takım ise 5 puan toplayan Nijerya oldu. 

ETİKETLER
Avustralya
Sıradaki Haber
İlk uluslararası turnuvasında ikinci olan 12 yaşındaki judocu olimpiyatları hedefliyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov'u kabul etti
16:02
Bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 19,1 trilyon lira oldu
15:52
Rekabet Kurulu bazı birleşme ve devralma işlemlerini onayladı
15:50
Van'da 139 kilogram esrar ele geçirildi
15:52
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov'dan Türkiye ile artan iş birliğine vurgu
15:36
THY'nin kadın kabin memuru başvuruları 10 Ağustos'a kadar sürecek
Üniversiteli bıçakçıların yetişeceği Denizli'de, geleneksel yöntemler teknolojiyle desteklenecek
Üniversiteli bıçakçıların yetişeceği Denizli'de, geleneksel yöntemler teknolojiyle desteklenecek
FOTO FOKUS
Muğla'nın "mor tarlası" misafirlerini ağırlıyor
Muğla'nın "mor tarlası" misafirlerini ağırlıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ