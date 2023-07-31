2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda Avustralya son 16'da

Avustralya ile Yeni Zelanda'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda heyecan sürüyor.

Melbourne Rectangular Stadı'nda oynanan ve TRT SPOR'dan canlı yayınlanan B Grubu son maçında Avustralya ile Kanada kozlarını paylaştı.

Mücadele Avustralya'nın 4-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Ev sahibi ekibinin gollerini 9 ve 39. dakikalarda Hayley Raso, 58. dakikada Mary Fowler, 90+4'te ise penaltıdan Stephanie Catley kaydetti.

Bu galibiyetle puanını 6'ya çıkaran Avustralya, adını son 16 turuna yazdırdı. 4 puanda kalan Kanada ise B Grubu'nda 3. sıraya geriledi ve organizasyona veda etti.

B Grubu'ndan çıkan 2. takım ise 5 puan toplayan Nijerya oldu.