Haber Giriş: 29 Aralık 2020 Salı 21:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Alex Tyus Real Madrid'e transfer oldu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın ABD'li oyuncusu Alex Tyus, İspanya'nın Real Madrid ekibine transfer oldu.
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı transferle ilgili açıklama yaptı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, kasım ayında kadroya dahil olan Tyus'ın Real Madrid'e transferi konusunda anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Kulübümüz, oyuncunun transferinden bonservis geliri elde etmiştir. Alex Tyus'a verdiği hizmet ve sezonun forma giydiği kısmındaki katkıları için teşekkür eder, yeni kulübünde başarılar dileriz" denildi.
Etiketler: Galatasaray Basketbol
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