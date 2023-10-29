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Spor
AA 29.10.2023 17:34

Alanyaspor'da Ömer Erdoğan ile yollar ayrıldı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, EMS Yapı Sivasspor maçının ardından istifa açıklaması yapan Ömer Erdoğan ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Alanyaspor'da Ömer Erdoğan ile yollar ayrıldı
[Fotograf: AA]

Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamada, Ömer Erdoğan'a teşekkür edilerek, "Teknik direktörümüz Sayın Ömer Erdoğan ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Başkanımız Hasan Çavuşoğlu, kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı Erdoğan ve ekibine teşekkür ederek plaket takdim etti." ifadelerine yer verildi.

Dün oynanan Trendyol Süper Lig'in 10. hafta maçında Corendon Alanyaspor, evinde EMS Yapı Sivasspor'a 2-1 mağlup olmuştu. Teknik direktör Ömer Erdoğan'da maçın ardından görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.

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