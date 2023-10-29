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Spor
İHA 29.10.2023 17:29

Milli güreşçi Alperen Berber dünya 2'ncisi oldu

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası’nda, Samsun Büyükşehir Belediyesi sporcusu milli güreşçi Alperen Berber, dünya 2’ncisi oldu.

Milli güreşçi Alperen Berber dünya 2'ncisi oldu
[Fotograf: İHA]

82 kilogramda mindere çıkan ve birbirinden zorlu rakipleri eleyerek finale yükselen Alperen Berber, finalde bağımsız sporcu Aues Gonibov'a mağlup olarak dünya 2’ncisi oldu.

U20 Dünya şampiyonu unvanıyla Tiran’daki U23 Dünya Şampiyonası’na katılan Berber, Samsun’a ve Türkiye’ye bu kez dünya 2’nciliği unvanını kazandırmış oldu.

Samsun Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Süleyman Demirtaş, başarılı milli sporcuyu tebrik ederek, “Daha önce bizlere dünya şampiyonu olarak büyük bir gurur yaşatan milli güreşçimiz Alperen Berber bu defa dünya ikincisi olarak bizlere bir gurur daha yaşattı. Kendisini ve antrenörünü kutluyor, tebrik ediyorum” ifadelerine yer verdi.

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