Haber Giriş: 29 Nisan 2022 Cuma 20:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Alanyaspor ölüm yıl dönümünde Josef Sural'i andı
[Fotoğraf: AA arşiv]
Spor Toto Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor, eski futbolcusu Josef Sural'in ölüm yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Turuncu-yeşilli kulübün sosyal medya hesabında yer alan mesajda, "Unutmadık, unutmayacağız. Josef Sural'i vefatının üçüncü yılında özlemle anıyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Kulüp sosyal medyasında ayrıca Çek futbolcunun Alanyaspor'da yaptıklarından da bahsedilen bir klip yayımlandı.
Seni unutmayacağız! #JosefSural pic.twitter.com/3OYPtVDZxw— Aytemiz Alanyaspor (@Alanyaspor) April 28, 2022
Etiketler: Alanyaspor Süper Lig
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