Alanyaspor milli araya lider girdi
Süper Lig'in 8. haftası oynanan 5 maçla tamamlandı. Aytemiz Alanyaspor averajla liderliğe yükseldi.
Haftaya lider başlayan Fenerbahçe, evinde İttifak Holding Konyaspor'a 2-0 yenilirken, evinde Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Aytemiz Alanyaspor averajla liderliğe yükseldi.
Çaykur Rizespor haftayı maç yapmadan (Bay) geçti.
Sonuçlar
Süper Lig'de 8. haftanın sonuçları şöyle:
Gaziantep FK-Beşiktaş: 3-1
Kasımpaşa-Fraport TAV Antalyaspor: 2-2
Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor: 1-1
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Göztepe: 1-1
Fenerbahçe-İttifak Holding Konyaspor: 0-2
MKE Ankaragücü-Fatih Karagümrük: 2-2
Yeni Malatyaspor-Yukatel Denizlispor: 2-0
Hes Kablo Kayserispor-Atakaş Hatayspor: 0-1
Medipol Başakşehir-Gençlerbirliği: 2-1
Demir Grup Sivasspor-Galatasaray: 1-2
Puan durumu
Süper Lig'de 8. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|1
|AYTEMİZ ALANYASPOR
|7
|5
|2
|0
|16
|3
|13
|17
|2
|FENERBAHÇE
|8
|5
|2
|1
|12
|8
|4
|17
|3
|GALATASARAY
|8
|5
|1
|2
|11
|6
|5
|16
|4
|MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
|8
|4
|1
|3
|11
|9
|2
|13
|5
|FATİH KARAGÜMRÜK
|8
|3
|3
|2
|16
|10
|6
|12
|6
|KASIMPAŞA
|8
|3
|3
|2
|10
|8
|2
|12
|7
|ÇAYKUR RİZESPOR
|7
|3
|2
|2
|10
|8
|2
|11
|8
|GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ
|8
|2
|5
|1
|12
|11
|1
|11
|9
|YENİ MALATYASPOR
|8
|3
|2
|3
|8
|10
|-2
|11
|10
|ATAKAŞ HATAYSPOR
|6
|3
|2
|1
|5
|7
|-2
|11
|11
|BEŞİKTAŞ
|7
|3
|1
|3
|10
|12
|-2
|10
|12
|İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|7
|2
|3
|2
|8
|5
|3
|9
|13
|FRAPORT TAV ANTALYASPOR
|8
|2
|3
|3
|9
|12
|-3
|9
|14
|GÖZTEPE
|7
|1
|5
|1
|11
|8
|3
|8
|15
|DEMİR GRUP SİVASSPOR
|7
|2
|2
|3
|7
|9
|-2
|8
|16
|BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|7
|2
|2
|3
|9
|12
|-3
|8
|17
|TRABZONSPOR
|8
|1
|3
|4
|10
|15
|-5
|6
|18
|HES KABLO KAYSERİSPOR
|7
|2
|0
|5
|4
|10
|-6
|6
|19
|GENÇLERBİRLİĞİ
|7
|1
|2
|4
|5
|9
|-4
|5
|20
|YUKATEL DENİZLİSPOR
|7
|1
|2
|4
|5
|12
|-7
|5
|21
|MKE ANKARAGÜCÜ
|6
|0
|2
|4
|6
|11
|-5
|2
9. hafta
Süper Lig'de milli maçlar sonrası oynanacak 9. haftanın programı şöyle:
Fatih Karagümrük-Demir Grup Sivasspor (Stadı henüz belli değil)
Galatasaray-Hes Kablo Kayserispor (Türk Telekom)
Atakaş Hatayspor-Çaykur Rizespor (Antakya Atatürk)
İttifak Holding Konyaspor-Kasımpaşa (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
Yukatel Denizlispor-Gaziantep FK (Denizli Atatürk)
Trabzonspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Medical Park)
Göztepe-MKE Ankaragücü (Gürsel Aksel)
Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Antalya)
Gençlerbirliği-Fenerbahçe (Eryaman)
Beşiktaş-Medipol Başakşehir (Vodafone Park)
Yeni Malatyaspor (Bay)
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