Haber Giriş: 18 Şubat 2023 Cumartesi 18:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Alanyaspor ile Galatasaray depremzedeler için hazırlık maçı yapacak
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Corendon Alanyaspor ile Galatasaray, depremden zarar görenlerin yararına Antalya'da hazırlık maçı oynayacak.
Alanyaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Corendon Alanyaspor, Galatasaray ile 26 Şubat Pazar günü saat 18.00'de Kırbıyık Holding Stadyumu'nda karşılaşacak. Karşılaşmanın tüm geliri, 'asrın felaketi' olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen depremzede vatandaşların yararına AFAD'a bağışlanacak" sözlerine yer verildi.
Etiketler: Alanyaspor Galatasaray
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