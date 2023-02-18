Haber Giriş: 18 Şubat 2023 Cumartesi 17:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalyaspor'da Hakan Özmert ile yollar ayrıldı
[Fotograf: AA]
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, 37 yaşındaki orta saha oyuncusu Hakan Özmert ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Antalyaspor Kulübünden yapılan açıklamada, "Takım kaptanımız Hakan Özmert’in sözleşmesini karşılıklı anlaşarak sonlandırmış bulunmaktayız. Hakan Özmert’e verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki futbol yaşamında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
Hakan Özmert, Antalyaspor formasıyla bugüne kadar 188 maça çıktı, 15 gol kaydetti.
Etiketler: Antalyaspor Süper Lig Transfer Haberleri
Son Haberler
- 18:56
- 18:37
- 18:32
- 18:33
- 18:20
Sıradaki Haber
Galatasaray'ın ilk Kanadalı futbolcusu Adekugbe
Yükleniyor lütfen bekleyiniz