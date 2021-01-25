Haber Giriş: 25 Ocak 2021 Pazartesi 19:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Alanyaspor Ankaragücü'nü ağırlıyor
Süper Lig'in 21. haftasında Aytemiz Alanyaspor MKE Ankaragücü'nü konuk ediyor.
Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetiyor.
Son 3 maçından sadece 1 puan alarak düşüşe geçen Aytemiz Alanyaspor 31 puanla 6. sırada yer alıyor.
Ligde 3 maçlık yenilgi serisine sahasında Kasımpaşa'yı 1-0 yenerek son veren MKE Ankaragücü ise haftaya 18 puanla 19. sırada girdi.
Karşılaşmayı TRT Radyo1'den canlı dinleyebilirsiniz...
Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Fatih, Caulker, Moubandje, Siopis, Salih, Efecan, Bakasetas, Davidson, Babacar.
MKE Ankaragücü: Korcan, Ali Kaan, Sarlija, Erdi, Pinto, İbrahim, Lukasik, Saba, Endri, Paintsil, Badji.
Etiketler: Alanyaspor MKE Ankaragücü Süper Lig
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