Alanya Belediyesi, Alanya Tanıtım Vakfı, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği, Turuncu Medya ve Alanya Doğa Sporları Kulübü'nün katkılarıyla organize edilen festivalin son gününde gerçekleştirilen turda, yaklaşık 400 kişi pedal çevirdi.

[Fotoğraf: AA]

Kestel Mahallesi'ndeki kamp alanından başlayan ve Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezler, Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ile beraberindekilerin eşlik ettiği turda, bisiklet tutkunları Kızılkule Meydanı'na kadar pedal çevirdi.