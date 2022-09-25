Haber Giriş: 25 Eylül 2022 Pazar 17:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Alanya'da düzenlenen 3. Uluslararası Bisiklet Festivali sona erdi
[Fotograf: AA]
Antalya'nın Alanya ilçesinde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Uluslararası Bisiklet Festivali, şehir turuyla tamamlandı.
Alanya Belediyesi, Alanya Tanıtım Vakfı, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği, Turuncu Medya ve Alanya Doğa Sporları Kulübü'nün katkılarıyla organize edilen festivalin son gününde gerçekleştirilen turda, yaklaşık 400 kişi pedal çevirdi.
[Fotoğraf: AA]
Kestel Mahallesi'ndeki kamp alanından başlayan ve Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezler, Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ile beraberindekilerin eşlik ettiği turda, bisiklet tutkunları Kızılkule Meydanı'na kadar pedal çevirdi.
Etiketler: Antalya
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