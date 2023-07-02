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Spor
AA 02.07.2023 15:45

Alaçam Dürtmen Karakucak Güreşleri'nde başpehlivan Serdar Çavuşoğlu oldu

Samsun'un Alaçam ilçesinde, Dürtmen Karakucak Güreşleri ve Keşkek Festivali gerçekleştirildi.

Alaçam Dürtmen Karakucak Güreşleri'nde başpehlivan Serdar Çavuşoğlu oldu

Pelitbükü Goğuzlular Derneği tarafından gerçekleştirilen festivaldeki güreşlere 120 sporcu katıldı.

Başpehlivanlığı Serdar Çavuşoğlu'nun kazandığı güreşlerde ikinci Yalçın Sözen, üçüncü Fatih Kanbur, dördüncü ise Mesut Aşkın oldu.

Organizasyonun güreş ağalığını ise 555 bin lira ile Yüksel Delen elde etti.

Dernek başkanı Hikmet Çetin, ilçe merkezine 40 kilometre mesafede 1440 rakımda bu yıl festivalin üçüncüsünü düzenlediklerini belirterek, gelecek yıllarda katılımın daha fazla olacağını söyledi.

Alaçam Dürtmen Karakucak Güreşleri'nde başpehlivan Serdar Çavuşoğlu oldu

Çetin, Karakucak güreşlerinde 25 başpehlivanın yarıştığına işaret etti.

"Bizler gurbette olan insanlarız. Bu vesile ile her yıl burada buluşup hasbihal ediyoruz. Buluşma noktamız adeta burası oldu. Organizasyonu yapmamıza destek olan tüm sponsorlarımıza teşekkür eder, katılım sağlayan tüm dostlarımıza saygılar sunarım." 

Organizasyona Alaçam Kaymakamı Fikret Zaman, Belediye Başkanı İlyas Acar, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yaşar Görmez, Türkiye Güreş Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Alaçam Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Bedir, Alaçam Ziraat Odası ve Muhtarlar Derneği Güreşleri ağası Turgut Şahin de katıldı.

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