Haber Giriş: 13 Mayıs 2021 Perşembe 13:05Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Al Sadd, Xavi'den vazgeçmedi
Katar Ligi takımlarından Al Sadd, teknik direktörleri Xavi Hernandez ile yeni sözleşme imzaladı. Körfez ekibi, İspanyol çalıştırıcı ile 2023 yılına kadar anlaştı.
Katar Ligi ekiplerinden Al Sadd'da oldukça başarılı bir antrenörlük süreci geçiren Xavi Hernandez'in geleceği bir süredir merak konusuydu.
Al Sadd, İspanyol teknik adamın sözleşmesini uzattığını açıkladı. Katar ekibi sosyal medya hesabından, 41 yaşındaki teknik direktörün iki sezon daha takımın başında kalacağını duyuruldu.
Teknik direktörlük kariyerinin başlarında İspanyol devi Barcelona'dan aldığı teklifi reddeden 41 yaşındaki çalıştırıcının ismi, yine Katalan ekibiyle anılıyordu.
Kariyeri boyunca Barcelona ve İspanya Milli Takımıyla kazanmadık kupa bırakmayan Xavi, futbolu bıraktığı Al Sadd ekibinde 86 karşılaşmada 22 gole imza atmıştı.
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