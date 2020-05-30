Türkiye Satranç Federasyonundan (TSF) yapılan açıklamada, 435 sporcunun katıldığı ve 2 grup üzerinden düzenlenen organizasyonun ilk gününde, 9 ülkenin yarıştığı B kategorisinde TSF takımının birincilik elde ettiği belirtildi.

Her ekipte yer alan ilk 10 sporcunun puan toplamının takım puanını oluşturduğu turnuvada, TSF takımının 985 puan topladığı kaydedildi.

Organizasyon, 14 Haziran'a kadar devam edecek.