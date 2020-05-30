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Görme engelliler için online satranç turnuvası düzenlenecek
Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu, görme engelliler için online satranç turnuvası düzenleyecek.
Federasyon tarafından yapılan açıklamada, federasyona bağlı görme engelli bireylerin katılabileceği "Görme Engelliler Evdekal Satranç Şampiyonası"nın, 7 Haziran Pazar günü düzenleneceği ifade edildi.
Organizasyona kayıtlar, "Lichess.org" web sitesi üzerinden 3 Haziran Çarşamba gününe kadar yapılabilecek.
Etiketler: Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu görme engelliler için online satranç turnuvası Görme Engelliler Evdekal Satranç ŞampiyonasıSon Güncelleme: 30 Mayıs 2020 Cumartesi 14:25
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