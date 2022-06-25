Haber Giriş: 25 Haziran 2022 Cumartesi 15:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Akdeniz Oyunları'nda heyecan başlıyor
Cezayir'de bugün başlayacak Akdeniz Oyunları'ndaki açılış seremonisi TSİ 23.00'e alındı.
Daha önce TSİ 21.00'de yapılacağı açıklanan açılış seremonisinin TSİ 23.00'e alındığı bildirildi.
Geçit törenine 8. sırada çıkacak Türkiye'de, Türk bayrağını milli boksör Busenaz Sürmeneli ile milli cimnastikçi Ferhat Arıcan taşıyacak.
Açılış seremonisi, Cezayir'in kültürel dansları ve havai fişek gösterileriyle sona erecek.
Oran kentinde toplam 24 branşta gerçekleştirilecek oyunlara 26 ülkeden yaklaşık 3 bin 400 sporcu katılacak.
Etiketler: Cezayir
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