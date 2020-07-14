Lig Radyo'ya konuşan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, transfer çalışmaları ve futbolcuların maaşları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"Dorukhan hakkını alacaktır, gereğini yapacağız"

"Futbolcularımızın hepsine onlarla devam etmek istediğimiz söyledik ancak maaşlar eskisi gibi olmayacak. Dorukhan Toköz ile 1,5 yıllık sözleşmemiz var. Neden bunlar gündeme getiriliyor anlamıyorum. Dorukhan Toköz hakkını alacaktır, gereğini yapacağız."

Oğuzhan Özyakup yorumu

Ahmet Nur Çebi, ara transfer döneminde Hollanda ekibi Feyenoord'a kiralık oalarak giden Oğuzhan Özyakup'un durumuna da değindi.

''35 milyon euro bütçemiz olacak gibi duruyor çünkü çok güzel kontratı olan oyuncular var, gitmek istemiyorlar. Bu kadar ederler mi, etmezler mi onu konuşmuyorum. Oğuzhan Özyakup kendini toparlamak için gitti. Kendini toparlayamadıysa kalabilir. Ancak biz de Oğuzhan'ı istiyoruz artık. Hem Dorukhan hem de Oğuzhan ile devam etmek istiyoruz. Ancak zorla güzellik olmaz.''

"Bırakmam Seni kampanyasının son durumdan memnun değiliz''

''Bırakmam Seni kampanyasıyla ilgili olarak iş adamlarımızdan destek görmedik. Taraftarlarımızın katkısının daha çok olmasını bekliyorduk. Kampanya ile ilgili son durumdan memnun değiliz.''