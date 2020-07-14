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Galatasaray yabancı oyuncu sınırlamasının iptalini istedi
Galatasaray yeni yabancı sınırlamasının iptali için TFF'ye itiraz başvurusunda bulundu.
Galatasaray Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yabancı oyuncu sınırlamasıyla ilgili alınan kararın iptali için TFF Tahkim Kuruluna başvurdu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonunun 8 Temmuz 2020 tarihli yabancı sınırlamasıyla ilgili kararının iptali için, kulübümüz tarafından TFF Tahkim Kurulu Başkanlığı'na itirazda bulunulmuştur." ifadesi kullanıldı.
Yabancı sınırlamasının iptali hakkında pic.twitter.com/rrXKzxjfxN— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 14, 2020
Etiketler: yabancı oyuncu sınırlaması GalatasaraySon Güncelleme: 14 Temmuz 2020 Salı 18:46
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