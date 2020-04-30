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Ahmet Ağaoğlu'ndan Mustafa Cengiz mesajı
[Fotoğraf: AA]
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, rahatsızlığı nedeniyle hastaneye yatırılan Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
Bordo mavili kulübün sosyal medya hesabında yer alan mesajında başkan Ahmet Ağaoğlu, "Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’in hastaneye kaldırıldığını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Kendisinin en kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyorum."
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