Ağrı'da 5 yılda 25 bin çocuk kulaç atmayı öğrendi

Bakanlığın yürüttüğü "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" kapsamında açılan kurslara çocuklar yoğun katılım gösteriyor.

Ücretsiz verilen kursa kayıt yaptıran çocuklara il genelindeki kapalı ve açık portatif havuzlarda antrenörler eşliğinde yüzme eğitimi veriliyor.

Havaların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği bugünlerde sıcaktan bunalan çocuklar, hem yüzme öğreniyor hem de havuzda serinliyor.

Son 5 yılda 25 bin çocuğa yüzme eğitimi verilen kentte, şu an da 6 bin öğrenci de kulaç atmayı öğreniyor.

[Fotoğraf: AA]

"Yılın 12 ayı yüzme eğitimi veriliyor"

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din, AA muhabirine, yüzme kurslarının Gençlik ve Spor Bakanlığınca 5 sene önce ülke genelinde başlatıldığını anımsattı.

Din, Kursun çok verimli geçtiğini ve çocukların da bundan dolayı çok mutlu olduklarını belirtti.

"Ağrı'da yaz mevsiminin yanı sıra yılın 12 ayı havuzlarımızda bu kursu devam ettiriyoruz. Yaz aylarında gençler ve çocuklarımız kursa yoğun ilgi gösteriyor. Biz de bu talepleri karşılamak için Bakanlığımızca ilçelerimize kurulan portatif havuzlar, il merkezi, Doğubayazıt ve Patnos ilçelerimizdeki kapalı havuzlarımızla faaliyet gösteriyoruz. Tüm tesislerimizde 7/24 anlayışımızla gençlerimize hizmet etmeye devam ediyoruz."

Din, kurs sayesinde çocukların yüzme öğrendiğini ve başarılı olanların da bu spora yönlendirildiğini anlattı.

Din, yaz tatilinde 6 bin çocukla kursa devam ettiklerini ve eğitimin her gün düzenlendiğini ifade etti.

"Buradaki amacımız, gençlerimizin serbest zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmektir. Bunun yanında haberlerde de sık sık rastlıyoruz, farklı zamanlarda boğulmalar da meydana geliyor. Gençlerimize yüzme öğreterek boğulma vakalarının da önüne geçmeyi amaçlıyoruz."

"Ağrı'da yüzme bilmeyen çocuk kalmasın' diyoruz"

Din, projenin başladığı 5 yıllık süreçte 25 bin çocuğa yüzme öğrettiklerini vurguladı.

"Tesislerimizin de çoğalmasıyla birlikte ilerideki hedefimiz bu sayıyı daha da artırmak. 'Ağrı'da yüzme bilmeyen çocuk kalmasın' diyoruz. Eleşkirt'te de Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından kurulan portatif havuzumuzda gençlerimize hizmet etmeye devam ediyoruz."

Eleşkirt ilçesinde yüzme eğitimi alan çocuklardan Hamza Çavdar ise sıcak havalarda havuzda yüzdükleri için mutlu olduklarını dile getirdi.

"Bugünlerde havalar çok sıcak. Sağ olsun Gençlik ve Spor Bakanlığı bizim için böyle güzel bir havuzu hizmete açtı. Burada hem eğleniyoruz hem de keyifli bir şekilde yüzüyoruz. Daha önce havuz olmadığı için sürekli top oynuyordum. Şimdi daha çok havuza gelerek yüzüyorum. Havuz tertemiz ve sıcak havada bizi çok serinletiyor."

Çocuklardan Nizamettin Yavuz da eğitimler sayesinde yüzme öğrendiğini aktardı.