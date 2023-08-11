12 Dev Adam İzlanda ile karşılaşacak

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

İki grupta maçların oynanacağı organizasyon 20 Ağustos Pazar günü son bulacak.

Rakipler

Ay-yıldızlılar; İzlanda, Bulgaristan ve Ukrayna ile yapacağı maçlarda gruptan çıkmayı hedefleyecek.

Gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan ekipler, yarı finalde mücadele etme hakkı kazanacak. Turnuvayı şampiyon olarak tamamlayan ülke FIBA Olimpiyat Elemeleri'ne katılma hakkı kazanacak.

Turnuva öncesinde hazırlıklarını Bormio'da gerçekleştiren ve ardından İstanbul'a dönen A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda Doğuş Özdemiroğlu, Berke Büyüktuncel ve Furkan Haltalı, sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarılan isimler oldu.

Bu arada Hollanda, Hırvatistan, Belçika ve İsveç'in yer aldığı D Grubu'nun maçları da İstanbul yapılacak.