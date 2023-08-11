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Spor
AA 11.08.2023 16:14

12 Dev Adam İzlanda ile karşılaşacak

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'ndaki ilk maçında 12 Ağustos Cumartesi günü İzlanda'yla karşı karşıya gelecek.

12 Dev Adam İzlanda ile karşılaşacak

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

İki grupta maçların oynanacağı organizasyon 20 Ağustos Pazar günü son bulacak.

Rakipler

Ay-yıldızlılar; İzlanda, Bulgaristan ve Ukrayna ile yapacağı maçlarda gruptan çıkmayı hedefleyecek.

Gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan ekipler, yarı finalde mücadele etme hakkı kazanacak. Turnuvayı şampiyon olarak tamamlayan ülke FIBA Olimpiyat Elemeleri'ne katılma hakkı kazanacak.

Turnuva öncesinde hazırlıklarını Bormio'da gerçekleştiren ve ardından İstanbul'a dönen A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda Doğuş Özdemiroğlu, Berke Büyüktuncel ve Furkan Haltalı, sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarılan isimler oldu.

Bu arada Hollanda, Hırvatistan, Belçika ve İsveç'in yer aldığı D Grubu'nun maçları da İstanbul yapılacak.

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