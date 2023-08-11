Parçalı Bulutlu 30.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 11.08.2023 15:36

Paralimpik milli tenisçi Ahmet Kaplan Hollanda'da Avrupa 3'üncüsü oldu

Hollanda'da düzenlenen Avrupa Para Tenis Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Ahmet Kaplan, bronz madalya kazandı.

Paralimpik milli tenisçi Ahmet Kaplan Hollanda'da Avrupa 3'üncüsü oldu

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Rotterdam kentindeki organizasyonda "quad" kategorisinde mücadele eden 4 numaralı seri başı Ahmet Kaplan, 3 numaralı seri başı Slovak Tomas Masaryk ile bronz madalya karşılaşmasına çıktı.

Masaryk’i 6-3 ve 6-2’lik setlerle mağlup eden Ahmet Kaplan, Avrupa 3'üncüsü oldu.

Organizasyon, 20 Ağustos Pazar günü sona erecek.


ETİKETLER
Tenis Milli Sporcular
Sıradaki Haber
Milli futbolcu Arda Güler ameliyat edilecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:16
Norveç şiddetli yağışlar yüzünden daha fazla kişiyi tahliye edebilir
17:13
Zelenskiy: Yolsuzluk nedeniyle tüm bölge askeri komiserlerini görevden alıyoruz
17:11
Kaya parçasının altında kalmaktan son anda kurtuldular
17:04
Kazakistan, Rusya’dan yasa dışı tahıl girişini engellemek için ithalat yasağını uzattı
17:03
Rusya Merkez Bankası : Ülkeye yönelik yaptırımlar 2026’ya kadar sürecek
17:02
İsrail'in engellerine rağmen Mescid-i Aksa'da 50 bin kişi cuma namazı kıldı
Konya'da "Tarihi Bedesten Alışveriş Günleri" başladı
Konya'da "Tarihi Bedesten Alışveriş Günleri" başladı
FOTO FOKUS
Kaya parçasının altında kalmaktan son anda kurtuldular
Kaya parçasının altında kalmaktan son anda kurtuldular
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ