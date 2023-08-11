A Milli Futbol Takımı'nın Japonya maçı biletleri satışa sunuldu

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, futbolseverler, 12 Eylül Salı günü Belçika'nın Genk kentindeki Cegeka Arena'da oynanacak mücadele için KRC Genk Kulübünün internet sitesi üzerinden bilet temin edebilecek.

Karşılaşmayı tribünden takip etmek isteyen taraftarlar, KRC Genk'in internet sitesinden hesap açarak biletlerini alabilecek.

Türkiye-Japonya hazırlık maçının bilet fiyatları 25, 30, 50, 60, 100 ve 200 avro olarak belirlendi. 16 yaşındaki küçük taraftarlar için kale arkası biletleri 10 ve 15 avrodan satışa çıktı.