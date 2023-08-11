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Spor
AA 11.08.2023 15:46

Çaykur Rizespor Mame Mor Faye ve Oumar Diouf'u transfer etti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Senegal 20 Yaş Altı Milli Takım oyuncuları Mame Mor Faye ve Oumar Diouf'u kadrosuna kattı.

Çaykur Rizespor Mame Mor Faye ve Oumar Diouf'u transfer etti

Kulüpten yapılan açıklamada, bir süre önce takım çalışmalarına katılan Senegalli Mame Mor Faye ve Oumar Diouf ile 4'er yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

"Yeni transferlerimiz Faye ve Diouf'a 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz."



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