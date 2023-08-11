Çaykur Rizespor Mame Mor Faye ve Oumar Diouf'u transfer etti

Kulüpten yapılan açıklamada, bir süre önce takım çalışmalarına katılan Senegalli Mame Mor Faye ve Oumar Diouf ile 4'er yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

"Yeni transferlerimiz Faye ve Diouf'a 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz."

Çaykur Rizespor’umuz Senegal U-20 Milli takım oyuncusu Mame Mor Faye’yi kadrosuna kattı.



Bir süre önce takımımızın çalışmalarına katılan Senegalli genç forvet Mame Mor Faye, attığı imza ile kendisini 4 yıllığına yeşil-mavili renklerimize bağladı.



Mame Mor Faye’ye takımımıza… pic.twitter.com/sNh4Kimwzs — Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) August 11, 2023