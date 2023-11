Aerodans Cimnastik Milli Takımı ilk kez sahne alacak: Hedef altın madalya

Türk cimnastiği son dönemde aldığı başarılarla yüzleri güldürüyor. Türk cimnastiği, tesisleşme ve sporcu sayısının artmasıyla Dünya’da ve Avrupa’da marka olma yolunda hızla ilerliyor.

Sporcular, esneklik, güç ve zarafetin sembolü olan cimnastiktiğin içerisinde yer alan Artistik Cimnastik, Ritmik Cimnastik, Trampolin Cimnastik ve Aerobik Cimnastik’te, hem bireyselde hem de grup olarak Olimpiyatlar, Dünya ve Avrupa Şampiyonalarında, madalyalar kazanarak gurur kaynağımız oldu.

Şimdiler de ise Türk cimnastiği aerodans ile ilk kez podyuma çıkacak. Ülke genelinde yapılan araştırma ve izleme çalışmalarının ardından seçilen sporcular aerodans yeni başarılara yelken açtı.

Horon ve oryantal aerodansla buluşacak

17-19 Kasım tarihlerinde Antalya’nın ev sahipliğini yapacağı ve Türkiye’de ilk kez düzenlenecek Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası’nda yeni bir kategori olan aerodansla Türk sporcular sahne alacak.

Sporcular, Türk ritimlerinin yer alacağı performanslarında, Karadeniz, horon ve oryantal figürlerle aerodansı birleştirecek.

Bu branşta ilk kez uluslararası bir yarışmada boy gösterecek milli takım sporcular, küçüklerde 15-17 yaş grupları ile büyüklerde 18 yaş ve üstü grupta yarışacak.

İstanbul’daki Türkiye Cimnastik Federasyonu Kamp Eğitim Merkezi’nde hazırlıklarını sürdüren sporcular, ilk kez madalya elde etmek için antrenmanlarını gerçekleştiriyor.

TRT Haber’e kapılarını açan Aerodans Cimastik Milli Takımı’nın zorlu çalışmalarını görüntüledik, heyecanlarına ortak olduk. Antrenörler hedeflerini ve gelecek planlarını anlattı.

Bahadır Uygur: Bu yıla ilklerin yılı diyebiliriz

Aerobik Cimnastik Teknik Kurulu Başkanı Bahadır Uygur, Cumhuriyetin 100. yılını kutladığımız 2023 yılının cimnastik için ilklerin yılı olduğunu belirtti.

"Bu yıl ilk defa aerodans kategorimiz önce ulusal yarışmalarımızda uygulandı. Buraya katılım yapan, hazırlık yapan kulüplerimizden değerlendirdiğimiz sporculardan da ilk defa Avrupa Şampiyonası’nda ülkemizi temsil edecek olan genç ve büyükler kategorisinde iki takım oluşturduk. Bunun sebeplerinden bir tanesi de takım olabilme ve Avrupa’da takım ve ferdi yarışabilmeydi. Bu branşı ilk defa uygulayacak olmamız bize çok yükümlülükte getirdi. Çünkü sporcularımız daha önce böyle bir tecrübeye sahip değildi. Grup kategorisinde de uzun zaman sonra katılım olmuştu. Aslında bu yıla ilklerin yılı diyebiliriz."

Aerodans nedir?

Bahadır Uygur, aerodans hakkında bilgiler verdi.

"Aerodans dediğimiz şey aslında cimnastiğin dans özelliğini ve müzikteki iki tane sitil dediğimiz, iki farklı müziği birleştiren bunları cimnastik figürleriyle uygulayan bir branştır. Biz bir tanesinde biraz daha oryantale kaçan bir müzik kullanıp, daha sonra bu oryantal müziği istediğimiz bir başka tarz müzik ile birleştirip bu Karadeniz oldu. Bunun üzerinde tekrar ilk müziğe dönebilmekti. Ya da bu tam tersi olabilir. Çok farklı bir pop müziği hip hop’la birleştirip, hip hop’ı başka bir müziğe tekrar döndürülmesi. Bu entegre içinde bizler hem cimnastiği sunuyoruz hem de dansı sunuyoruz."

Uygur, dans ve cimnastik yeteneğine sahip sporculara yer verdiklerine söyledi.

"Sadece bunu ayıran en büyük özellik cimnastikteki akrobatik hareketlerin burada puan getirmemesi. Yani bunları çok uygulamayı tavsiye etmiyoruz. Bu yüzden iyi dans edebilen ama çok yüksek akrobasi yapamayan sporcuları da aslında bu dalda aramıza almış oluyoruz. Gerçekten dansa yeteneğine sahip olan, cimnastik yeteneğine sahip olan çocuklara burada yer verdik. Harika gösteriler çıktı. Antrenörlerimiz güzel koreografiler oluşturdu."

[Fotoğraf: TRT Haber / Aerobik Cimnastik Teknik Kurulu Başkanı Bahadır Uygur]

"Cimnastik aslında her eve her yere girebilecek nitelikte olacaktır"

Türkiye'de ilk kez yapılacak Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'na yoğun bir şekilde hazırlandıklarını ifade eden Bahadır Uygur, cimnastiğin here eve girmesi için çalıştıklarını söyledi.

"Ülkemizde düzenlenecek bu Avrupa Şampiyonası’nda hem gençlerde hem de büyüklerde takım olarak katılabilmenin gururunu yaşıyoruz. Başarılı olacaklarına inanıyoruz. Bundan sonraki yıllarda da kulüpler bazında aerodans kategorisinin katılımının daha da yüksek olacağını inanıyorum. Hatta okullar arası müsabakalar içinde teklif sunduk. Bu yayılacaktır. Bunun yayılması demek bizim daha nitelikli sporcuların ve bu işi anlayan insanların daha çok katılımı demektir. Cimnastik aslında her eve her yere girebilecek nitelikte olacaktır diye düşünüyorum."

"Uzun süren süreç, insanları yıldırabiliyor. Biraz sabır istiyoruz"

Tecrübeli spor adamı, cimnastiğe ve aerodansa başlayacak gençler ile ailelelerin sabırlı olması gerektiğine dikkat çekti.

"Cimnastik her yaşta başlanabilen bir spor dalı. 3-4 yaştan itibaren ailelerin bizlere çok büyük desteğiyle, sürekliliğiyle sporcularımızı kulüplere kazandırıyorlar. Tabi bu uzun süren süreç, insanları yıldırabiliyor. Biraz sabır istiyoruz. Çünkü cimnastik çok kolay hedefe ulaşılabilen bir branş değil ve seçiciliği de çok. Yani birinde başarılı olamayabilirsin ama bir başka dalı deneyebilirsin. Aerodans da buna çok yakın bir şey. Örneğin artistik cimnastikte en üst seviyeye çıkmazsan bir aerobiyi deneyebilirsin, bir parkuru deneyebiliyorsun. O parkurdan aerodansa geçebiliyorsun. Aslında hepimizin ucunda bu niteliklerden bir tanesini taşıyoruz. Hangisi olduğunu tespit edebilmekte antrenörlerimize kalıyor. Bazen bu bir şans oluyor çok çabuk yakalıyoruz. Bazen de bir uğraş gerekiyor. Ama ben herkesin içerisinde biraz cimnastik olduğu inancındayım."

"Bu güvenin karşılığını kesinlikle madalyasız bırakmayacağız"

Destek veren herkese teşekkür eden Bahadır Uygur, Türkiye'de ilk kez düzenlencek Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası’nda madalya sözü verdi.

"Bir kere bütün dallarda katılım yapabilmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu konuda Cimnastik Federasyonu Başkanımız Suat Çelen'e, yönetim kuruluna teşekkür ediyoruz. Bize karar vermede destek olan, yol gösteren Sayın Başkanvekilimiz İsmail Göktekin’e de teşekkür ederiz. Kararsız kaldığımız ve nasıl ilerleyeceğimiz zamanlarda onun da tecrübelerinden yararlandık ve bizi doğru bir şekilde yönlendirdi. Kamplar, sporcu seçimlerinde ve gittiğimiz uluslararası müsabakalarda çok güzel destek aldık. Bu desteklerin karşılığını da elimizden geldiğince vermeye çalışıyoruz. Bu güvenin karşılığını kesinlikle madalyasız bırakmayacağız. Bunun sözünü vermek istiyorum. İnşallah dilediğimiz düşlediğimiz gibi olur işler yolunda gider ve bu ülkemizde yapılacak Avrupa Şampiyonası’nda yüzümüzün akıyla çıkarız."

Ayşe Karasu: Dansla aerobiğin karmaşıklaşıp iç içe geçtiği bir branş

Aerodans Cimnastik Milli Takımı Antrenörü Ayşe Karasu, aerodans çalışmalarının zorlu ve keyifli geçtiğini belirtti.

"Aerodans, aerobik cimnastiği içinde barındıran ve içinde dansında olduğu, aerobik cimnastikle dansın bir birleşimi. Sadece aerobik cimnastikte zorunlu element dediğimiz kavramların olmadığı, bunun yerine dansla birlikte aerobiğin karmaşıklaşıp iç içe geçtiği bir branş.

Türkiye’deki Avrupa Şampiyonası’na ilk defa, Türkiye aerodans ekibiyle katılıyor. Hem 18 hem de 15 ve 17 yaş grubunda bizim ekibimiz farklı illerden gelen sporcuların federasyon destekli bir kamp gerçekleştirdik. Yılın birkaç ayında görüşerek kamp yaparak ekip oluşturduk. Bununla ilgili de çok güzel çalışmalar yaptık. Eğlenceli bazen zor bazen keyifli zamanlarımız oldu. Her şey güzel gidiyor. Milli takım kampında da çalışmalarımıza devam ediyoruz."

[Fotoğraf: TRT Haber / Aerodans Cimnastik Milli Takımı Antrenörü Ayşe Karasu]

Aerodansta ne tür müzikler göreceğiz?

Ayşe Karasu, ortaya koydukları koreografide Türk ritimlerinin de yer aldığını söyledi.

"Oluşturduğumuz aerodansta biraz daha Türk esintilerini, oryantali, Karadeniz esintilerini horonu kullandık. Çünkü Avrupa Şampiyonası ülkemizde ilk defa düzenleniyor. Kültürümüzle alakalı bir şeyler yapmak istedik. Bu yüzden seçtiğimiz mayolarımızı, müziklerimizi ve koreografilerimizi daha çok Türkiye’yi anlatmak adı altında birleştirmek için kullandık."

Hedef altın madalya

Karasu, hedelerinin altın madalya olduğunu dile getirdi.

"Hedefler tabiki her antrenörün istediği gibi bir derece almak istiyoruz ve bunun renginin de altın olmasını istiyoruz. Ekibimize inanıyor ve güveniyoruz. Güzel bir iş yaptık. Disiplinli çalışıyoruz. Federasyonumuz bu konuda her zaman destekliyor. Buradaki alan kamp süremiz her şey başarı için yeterli. Çocuklar da takımdaki antrenörlerimiz de yapabileceğimize inanıyoruz."

İlk defa sahneye çıkmak baskı oluşturuyor mu?

Genç antröner, sporucların bu yeni branşı öğrenirken geçtiği süreci anlattı.

"Türkiye’de aerodans branşını izlemediğimiz için başta bir yabancılaşma oluştu. Sonrasında yapılan araştırmalar, kural kitapçıklarının incelenmesi ve izlediğimiz birçok yarışmayı izleyip tecrübe edindiğimizde çocuklarda ilk defa yapacakları için biraz ürkme vardı. Ama izleme ve araştırma ile birleştiğinde, buradaki uluslararası hakemlerimiz bir geri dönüşler yaptığı için hiçbir zaman zorlanıp baskıyı kötü yönlendirmedik."

"Yeni bir branş yeni başarılar için yeni bir kapı oluyor"

"Aerobik adı altında söylesem de genelde Türkiye’deki bütün branşların başarısı son özellikle 5-10 yılda çok fazla arttı. Biz de aerodansla katkıda bulunduğumuz için çok mutluyuz. Çünkü yeni bir branş yeni başarılar için yeni bir kapı oluyor. Hem bizim için hem de bizden sonra gelecek sporcular için o yüzden umarım bir kapı açmışızdır ve başarılara bir yeni kategoriyi ekleyebilmiş oluruz."

[Fotoğraf: TRT Haber / Aerodans Cimnastik Milli Takımı Antrenörü Zeinab Ghasemi]

Zeinab Ghasemi: Çalışmalarımızda hem aerobik adımlar hem de artistlik hareketler yer alıyor

8 yıl önce İran'dan Türkiye'ye gelen Aerodans Cimnastik Milli Takımı Antrenörü Zeinab Ghasemi, "15-17 Kasım tarihlerinde Antalya’da düzenlenecek Aerobik Avrupa Cimnastik Şampiyonası’nda aerodans branşı ilk defa yer alması için takım oluşturduk. Türkiye Şampiyonası'na iki defa katıldık ve birinci olduk. Avrupa Şampiyonası için milli takım kampında çalışmalarımıza yoğun bir şekilde sürdürüyoruz." dedi.

"Sporcuların ne kadar başarılı olduğunu gördüm"

"İlk hedefimiz Avrupa Şampiyonası'nda milli takım olarak elemelerden geçerek finallere kalmak. Ardından da madalya kazanmak. Aerobik serilerde de daha iyi performans sergilemek için ve artistlik kısımda daha güzel figürler göstermek için dansta çalışıyoruz. Çalışmalarımızda hem aerobik adımlar hem de artistlik hareketler yer alıyor. Türkiye’ye gelmeden önce buradaki durumla ilgili çok bilgi sahibi değildim. Türkiye’ye geldikten sonra, daha iyi tanıdıktan sonra çok daha iyi performanslar, çalışmalar ile sporcuların ne kadar başarılı olduğunu gördüm."