Hafif Sağanak Yağışlı 8.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 16.11.2023 13:20

Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası Antalya'da başlayacak

13. Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası 17 Kasım Cuma günü Antalya'da başlayacak. Organizasyona 21 ülkeden 398 sporcu katılacak, Türkiye'yi 36 sporcu temsil edecek

Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası Antalya'da başlayacak
[Fotoğraf: AA arşiv]

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon 17-19 Kasım tarihlerinde İbrahim Çolak Cimnastik Salonu'nda yapılacak.

Organizasyona 21 ülkeden 398 sporcu katılacak, Türkiye'yi 36 sporcu temsil edecek.

Organizasyona katılacak sporcuların isimleri şu şekilde:

Büyükler Tek Kadınlar: Ayşe Begüm Onbaşı, Nil Deniz Bal

Büyükler Erkekler: Okay Arsan, İsmail Yağız Altıparmak

Büyükler Çiftler: Nil Deniz Bal, Can Derviş

Büyükler Trio: Can Sarı, Ahmet Meriç Turmamış, Mehmet Utku Çırak

Büyükler Grup: Ayşe Begüm Onbaşı, İsmail Yağız Altıparmak, Can Sarı, Ahmet Meriç Turmamış, Mehmet Utku Çırak

Büyükler Aerodans: Ahmet Çoruh, Sude Sözcü, Seda Göz, Taha Afşar, Okay Arsan, Selin Sürüm, İrem Şahinkanat, Asena Bilge Burhan

Gençler Tek Kadınlar: Selin Özermiş, Ekin Zeren Fırat

Gençler Tek Erkekler: Göktürk Balcı

Gençler Çiftler: Göktürk Balcı, Selin Özermiş, Busenaz Atmaca, Murat Mert Erdiç

Gençler Trio: İlay Hamarat, Çiçek Öz, Benan Yeşilyurt, Busenaz Atmaca, Ekin Su Çevik, Sıla Atçı

Gençler Grup: Selin Özermiş, Göktürk Balcı, Sahra Saylan, Yudum Atan, Ömür Günay

Gençler Aerodans: Busenaz Ekşi, Hazal Aksüt, Defne Akbaş, Elifnaz Özmen, İlayda Göymen, Derin Yılmazkaraosmanoğlu, Bilgeniz Hekimoğlu, Narin Doğan.

ETİKETLER
Cimnastik
Sıradaki Haber
Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'ndan hedef 2-3 madalya
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:41
Bu hafta 5 film vizyona giriyor
13:39
Çekya'da "Nehirden denize Filistin özgür olacak" sloganı "terör propagandası" sayılabilecek
13:38
Sivas'ta karaca ve dağ keçisine ait 11 kafatası ele geçirildi
13:36
Çin Devlet Başkanı Şi, ABD'ye "dostluk elçisi" olarak pandalar yollayacağını duyurdu
13:35
Cevdet Yılmaz: 100 milyar dolar turizm hedefimiz var
13:33
NASA ve Mars arasındaki iletişim, Güneş'in araya girmesi nedeniyle iki haftalığına kesildi
İzmir'de metro vagonu raydan çıkarak peron duvarına çarptı
İzmir'de metro vagonu raydan çıkarak peron duvarına çarptı
FOTO FOKUS
Fahiş fiyatla mücadelede yeni dönem: Cezalar daha da artacak
Fahiş fiyatla mücadelede yeni dönem: Cezalar daha da artacak
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ