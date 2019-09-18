Fenerbahçe'nin yeni transferi Adil Rami, yayıncı kuruluş Bein Sports'a konuştu.

34 numaralı formayı seçme nedenini açıklayan Fransız futbolcu, "İnsanlar işlerine giderken 34 plakayı görünce beni hatırlayacaklar. Harika bir şehirdeyim" ifadelerini kullandı.

Marsilya'da problemleri olduğunu belirten Rami, "Fenerbahçe'yle birlikte birçok kulüpten teklif aldım. Comolli evime kadar geldi. Ben duygusal bir insanım, bu beni etkiledi. Türkiye Ligi'ndeki kalite ve fizik gücü saygı duyulması gereken bir unsur. İyi bir takıma sahibiz" şeklinde konuştu.

"Sahaya çıktığımda bir asker kostümü giyiyorum"

Şampiyon olacaklarına inandığını söyleyen deneyimli stoper, "Derbileri biliyorum. Sahaya çıktığımda bir asker kostümü giyiyorum ve takımım için savaşıyorum. Fenerbahçe'nin başarısı için buradayım. Kulüp içerisinde insanların benimle iletişimi çok iyi" açıklamasında bulundu.

Rakip olarak 10 yıl önce de buraya geldiğini hatırlatan Adil Rami, "Valbuena ve Sow ile görüştüm. İkisi de bana olumlu referans oldu. Stada bir kez daha hayran kaldım. Oynamak için sabırsızlanıyorum" dedi.

Kaynak: TRT Spor