Haber Giriş: 25 Nisan 2021 Pazar 18:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adem Asil: Olimpiyatlarda daha güçlü olacağım
[Fotoğraf: AA]
İsviçre'nin Basel kentinde düzenlenen Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda barfiks aletinde bronz madalya kazanan milli sporcu Adem Asil, "Olimpiyatlarda daha güçlü olacağım" dedi.
Avrupa üçüncülüğü elde eden milli sporcu Adem Asil, aldığı dereceden memnuniyet duyduğunu söyledi.
"Daha madalyalar alacağım inşallah"
Şampiyonanın erkekler eleme müsabakalarında Avrupa kıtasından son boş kotayı elde ederek, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda yarışmaya hak kazanan milli cimnastikçi Asil, "Olimpiyat kotası da aldım. Bugün de barfiks aletinde bronz madalya kazandım. Çok mutluyum. Gerçekten olimpiyatlarda daha güçlü olacağım, daha madalyalar alacağım inşallah" değerlendirmesinde bulundu.
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