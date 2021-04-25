Avrupa üçüncülüğü elde eden milli sporcu Adem Asil, aldığı dereceden memnuniyet duyduğunu söyledi.

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"Daha madalyalar alacağım inşallah"

Şampiyonanın erkekler eleme müsabakalarında Avrupa kıtasından son boş kotayı elde ederek, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda yarışmaya hak kazanan milli cimnastikçi Asil, "Olimpiyat kotası da aldım. Bugün de barfiks aletinde bronz madalya kazandım. Çok mutluyum. Gerçekten olimpiyatlarda daha güçlü olacağım, daha madalyalar alacağım inşallah" değerlendirmesinde bulundu.