Haber Giriş: Kaynak: AA
Adebayor Olimpia ile yollarını ayırdı
[Fotoğraf: AA]
Togolu futbolcu Emmanuel Adebayor, şubat ayında transfer olduğu Paraguay ekibi Olimpia ile yollarını ayırdı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 36 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiği belirtildi.
Koronavirüs salgını nedeniyle liglere verilen arada ülkesine giden Adebayor'un Paraguay'a dönmesinin sağlığı açısından riskli olacağı kaydedildi.
Kariyerinde Arsenal, Manchester City ve Real Madrid formaları giyen, Türkiye'de de Medipol Başakşehir ve Kayserispor'da oynayan Togolu futbolcu, Olimpia ile bu sezon 4 maça çıkmıştı.
Etiketler: Emmanuel AdebayorSon Güncelleme: 1 Temmuz 2020 Çarşamba 14:43
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