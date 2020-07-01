Haber Giriş: Kaynak: AA
Adanaspor TFF 2. Lig'e düştü
[Fotoğraf: AA]
TFF 1. Lig'de Eskişehirspor'un ardından küme düşmesi kesinleşen ikinci takım Adanaspor oldu.
Ligde 15. sırada yer alan Boluspor, konuk ettiği lider Hatayspor'u 1-0 yenerek puanını 30'a çıkartırken, 17. sıradaki Adanaspor ile arasındaki puan farkını da 9 yaptı.
İkili averajda da Boluspor'un gerisinde yer alan Adanaspor, Eskişehirspor'un ardından lige veda eden ikinci ekip oldu.
Adanaspor, gelecek sezon TFF 2. Lig'de mücadele verecek.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 1 Temmuz 2020 Çarşamba 20:31
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