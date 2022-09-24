Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu, Adana Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Kozan Kaymakamlığı, Kozan Belediyesi ile Türk Güreş Vakfı Adana Şubesi'nce Faydalı Mahallesi futbol sahasında gerçekleştirilen organizasyona yaklaşık bin sporcu katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 20 binden fazla gence farklı dallarda spor eğitimi verdiklerini, güreşin ise özel bir yeri olduğunu belirtti.

[Fotoğraf: AA]

Güreş öncesi yağlanarak er meydanına çıkan sporcular, başpehlivan olabilmek için mücadele etti.

Organizasyonların sonunda rakibi Halil Hopur'u yenen Ali Böncüoğlu başpehlivan oldu. Müsabakaların ardından ödül töreni yapıldı.