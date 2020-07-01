Adana Demirspor'dan kritik galibiyet
TFF 1. Lig'in 31. haftasında Adana Demirspor, deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 yendi.
Adana Demirspor'a 3 puanı getiren golleri 55. dakikada Sinan Kurt ve 59. dakikada Volkan Şen kaydetti. Erzurumspor'un tek golü ise 21. dakikada Jugurtha Hamroun'dan geldi.
Bu sonuçla Adana Demirspor 31 hafta sonunda topladığı 54 puanla 2. sırada, BB Erzurumspor ise 53 puanla 3. sırada yer aldı.
MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI
6. dakikada Hasan’ın pasıyla topla buluşan Erkan Zengin’in şutunda kaleci Sehiç topa sahip oldu.
10. dakikada gelişen Adana Demirspor atağında Traore ceza sahasına girdi sert vurdu top az farkla yandan auta çıktı.
GOL - 1. dakikada Hamroun orta alanda aldığı topla Adana Demirspor ceza sahası önüne kadar gelerek çektiği sert şutunda top ağlarla buluştu. 1-0
25. dakikada Cenk Ahmet’in sol kanattan yaptığı ortaya Ömer Şişmanoğlu iyi yükseldi kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.
27. dakikada Mehmet Uslu’nun kullandığı serbest vuruşta ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Aosman düzeltip vurdu defansın müdahalesiyle top kornere çıktı.
34. dakikada Aoman’ın pasıyla topla buluşan Volkan Şen ceza sahası çizgisinden sert vurdu top kaleci Sehiç’ten dönen topa Erkan Zengin vuramadan defans araya girdi.
40. dakikada İbrahim Akdağ, Hamroun’dan aldığı pasla ceza sahasına girmeden sert vurdu top kalecide kaldı.
53. dakikada Sinan ceza sahası dışından sert vurdu kaleci bu topu güçlükle dışarı çeldi.
GOL - 55. dakikada sol taraftan Volkan’ın ortasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Sinan sert vurdu meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1
GOL - 60. dakikada sol taraftan Volkan çalımlarla ceza sahasına girer girmez sert vurdu top filelerle buluştu. 1-2
Karşılaşmayı Adana Demirspor
Stat: Erzurum Kazım Karabekir 2-1 kazandı.
Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Asım Yusuf Öz
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Cenk Ahmet Alkılıç, Osman Çelik, Hasan Hatipoğlu, Mücahit Albayrak (Dk. 81 Oltan Karakullukçu), Sissoko, (Dk. 58 Hasan Ayaroğlu), Obertan, Scuk (Dk. 58 Aykut Demir), İbrahim Akdağ, Hamroun (Dk. 70 Pote), Ömer Hasan Şişmanoğlu (Dk. 70 Emrah Başsan)
Adana Demirspor: Kurtuluş Kurt, Okan Alkan, Rassoul, Mitrovic, Mehmet Uslu, Traore (Dk. 52 Sinan Kurt), Hasan Kılıç, Erkan Zengin, Aosman, (Dk. 75 Dibba), Volkan Şen (Dk. 63 Berk Yıldız), Mehmet Akyüz
Goller: Dk. 21 Hamroun (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 55 Sinan Kurt, Dk. 60 Volkan Şen (Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Dk. 23 Mitrovic, Dk. 78 Hasan Kılıç (Adana Demirspor)