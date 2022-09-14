Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, ligin 6. haftasında pazartesi günü 3-2 kazandıkları Trabzonspor maçının 16. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Kevin Manuel Rodrigues'in ciddi bir probleminin olmadığı belirtildi.

Rodrigues'in, Fransa'da tedavisi tamamlandıktan sonra yarın Türkiye'ye döneceği ifade edildi.