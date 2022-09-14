Haber Giriş: 14 Eylül 2022 Çarşamba 15:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana Demirspor'da Rodrigues açıklaması
[Fotograf: AA]
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Trabzonspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan sol bek Kevin Manuel Rodrigues'in Fransa'daki tedavisinin ardından yarın Türkiye'ye döneceğini duyurdu.
Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, ligin 6. haftasında pazartesi günü 3-2 kazandıkları Trabzonspor maçının 16. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Kevin Manuel Rodrigues'in ciddi bir probleminin olmadığı belirtildi.
Rodrigues'in, Fransa'da tedavisi tamamlandıktan sonra yarın Türkiye'ye döneceği ifade edildi.
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Etiketler: Adana Demirspor Süper Lig
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