Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Son dönemde kulübümüzün teknik direktörlük göreviyle ilgili basında çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Yönetim kurulumuz, teknik ekibimiz ve futbolcularımız, Süper Lig'in 7. haftasında evimizde oynayacağımız Kayserispor maçına odaklanmıştır. Kayserispor maçında efsane taraftarlarımızı tribünde takımımızı desteklerken görmek istiyoruz." ifadeleri kullanıldı.