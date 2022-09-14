Haber Giriş: 14 Eylül 2022 Çarşamba 15:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatayspor'dan "yeni teknik direktör" açıklaması
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, yeni teknik direktör arayışında olunduğu yönünde basına yansıyan haberleri yalanladı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Son dönemde kulübümüzün teknik direktörlük göreviyle ilgili basında çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Yönetim kurulumuz, teknik ekibimiz ve futbolcularımız, Süper Lig'in 7. haftasında evimizde oynayacağımız Kayserispor maçına odaklanmıştır. Kayserispor maçında efsane taraftarlarımızı tribünde takımımızı desteklerken görmek istiyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.#AtakaşHatayspor pic.twitter.com/JUwv3oagiB— Hatayspor (@Hatayspor_FK) September 14, 2022
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