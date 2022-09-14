Belgrad'dan kalkan uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen milli kafileyi, Türkiye Güreş Federasyonu yetkilileri, güreşçilerin aileleri ile genç sporcular, çiçeklerle karşıladı.

Organizasyonda altın madalya kazanan Burhan Akbudak ile milli sporcunun annesi Necla Akbudak, bronz madalya elde eden Yunus Emre Başar, antrenör Cenk İldem ile İstanbul Büyükşehir Belediyespor Genel Sekreteri Erdem Aslanoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Burhan Akbudak, altın madalya kazanmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

"Tarifi mümkün olmayan bir duygu yaşıyorum. Bizi destekleyen ve emekleri olan herkesten Allah razı olsun. Çekişmeli bir maçtı. Geriden gelerek çevirdim. İnanmıştım."

[Fotoğraf: İHA]

Milli sporcunun annesi Necla Akbudak ise oğluyla gurur duyduğunu belirtti.

"Kelimeler boğazıma düğümleniyor. Çok mutluyum. Oğlumda emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum. Allah başarılarının devamını daim eylesin."

Yunus Emre Başar, altın madalya için mücadele ettiğini ancak yaşadığı aksilik nedeniyle bronz madalyayla yetindiğini kaydetti.

"Takım olarak 13 yıl sonra dünya şampiyonu olduk. Ülkeme boş dönmediğim için mutluyum."

Cenk İldem, ekip olarak çok iyi uyum içinde olduklarını aktardı.

"9 aydır aralıksız çalışıyoruz. Ekip olarak birbirimize çok inanmıştık. Ülkemize 13 yıl sonra dünya şampiyonu olarak döndüğümüz için mutluyuz. İnşallah 2024 Paris Olimpiyatları'nda da ülkemize güzel gururlar yaşatırız."

[Fotoğraf: İHA]

Erdem Aslanoğlu ise çok zor bir turnuvada önemli bir başarıya imza attıklarını belirtti.

"Oradaki atmosferi çok güzel bir şekilde gördüm. Çok zor bir turnuvaydı fakat milli takımımız orada dünya şampiyonu oldu. Biz de kulüp olarak birer altın ve bronz madalya kazandık. Milli takımımıza puan olarak katkı verdiğimiz için çok mutuyuz. Türk güreşine desteğimiz sonsuza kadar devam edecek."

Beşinci dünya şampiyonluğunu elde ederek Türk güreş tarihine geçen Rıza Kayaalp, açıklama yapmazken, Ankara'daki karşılamada konuşacağını kaydetti.