Haber Giriş: 14 Eylül 2022 Çarşamba 13:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Barcelona genç yıldızı Gavi ile sözleşme yeniledi
[Fotograf: İHA]
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona, orta saha oyuncusu Gavi ile yeni sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, altyapıdan yetişen 18 yaşındaki İspanyol futbolcuyla 2026 yılına kadar sözleşme imzalandı.
İspanya Milli Takımı'nın da formasını giyen Gavi'nin sözleşmesinde 1 milyar euroluk serbest kalma maddesi bulunuyor.
Barcelona ile tüm kulvarlarda 54 maça çıkan genç futbolcu, 2 kez rakip fileleri havalandırdı.
Etiketler: Barcelona Transfer Haberleri La Liga
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