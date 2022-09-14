Kulüpten yapılan açıklamaya göre, altyapıdan yetişen 18 yaşındaki İspanyol futbolcuyla 2026 yılına kadar sözleşme imzalandı.

İspanya Milli Takımı'nın da formasını giyen Gavi'nin sözleşmesinde 1 milyar euroluk serbest kalma maddesi bulunuyor.

Barcelona ile tüm kulvarlarda 54 maça çıkan genç futbolcu, 2 kez rakip fileleri havalandırdı.