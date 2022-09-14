Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı
Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında yapılacak müsabakalarda görev alacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, haftanın maçlarını yönetecek hakemler şöyle:
16 Eylül Cuma:
20.00 Galatasaray-Arabam.com Konyaspor: Abdulkadir Bitigen
20.00 Atakaş Hatayspor-Yukatel Kayserispor: Çağdaş Altay
17 Eylül Cumartesi:
17.00 HangiKredi Ümraniyespor-Kasımpaşa: Suat Arslanboğa
20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Adana Demirspor: Ali Palabıyık
20.00 İstanbulspor-Beşiktaş: Zorbay Küçük
18 Eylül Pazar:
17.00 Trabzonspor-Gaziantep FK: Mete Kalkavan
17.00 Medipol Başakşehir-VavaCars Fatih Karagümrük: Bahattin Şimşek
20.00 MKE Ankaragücü-Demir Grup Sivasspor: Sarper Barış Saka
20.00 Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor: Hüseyin Göçek
Spor Toto 1. Lig'de 6. hafta maçlarının hakemleri açıklandı
Spor Toto 1. Lig'in 6. haftasında yapılacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, haftanın maçlarında düdük çalacak hakemler şöyle:
16 Eylül Cuma:
20.00 Yeni Malatyaspor-Altay: Oğuzhan Çakır
17 Eylül Cumartesi:
13.30 Ankara Keçiörengücü-Erzurumspor FK: Caner Ak
16.00 Altaş Denizlispor-Gençlerbirliği: Tarık Güldal
19.00 Adanaspor-Çaykur Rizespor: Onur Özütoprak
19.00 Eyüpspor-Beyçimento Bandırmaspor: Cihan Aydın
18 Eylül Pazar:
13.30 Tuzlaspor-Pendikspor: Eren Özyemişcioğlu
16.00 Bodrumspor-Manisa FK: Reşat Onur Coşkunses
16.00 Yılport Samsunspor-Sakaryaspor: Turgut Doman
19.00 Göztepe-Altınordu: Muhammet Ali Metoğlu
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