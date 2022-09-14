Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, haftanın maçlarını yönetecek hakemler şöyle:

16 Eylül Cuma:

20.00 Galatasaray-Arabam.com Konyaspor: Abdulkadir Bitigen

20.00 Atakaş Hatayspor-Yukatel Kayserispor: Çağdaş Altay

17 Eylül Cumartesi:

17.00 HangiKredi Ümraniyespor-Kasımpaşa: Suat Arslanboğa

20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Adana Demirspor: Ali Palabıyık

20.00 İstanbulspor-Beşiktaş: Zorbay Küçük

18 Eylül Pazar:

17.00 Trabzonspor-Gaziantep FK: Mete Kalkavan

17.00 Medipol Başakşehir-VavaCars Fatih Karagümrük: Bahattin Şimşek

20.00 MKE Ankaragücü-Demir Grup Sivasspor: Sarper Barış Saka

20.00 Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor: Hüseyin Göçek

Spor Toto 1. Lig'de 6. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

Spor Toto 1. Lig'in 6. haftasında yapılacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, haftanın maçlarında düdük çalacak hakemler şöyle:

16 Eylül Cuma:

20.00 Yeni Malatyaspor-Altay: Oğuzhan Çakır

17 Eylül Cumartesi:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Erzurumspor FK: Caner Ak

16.00 Altaş Denizlispor-Gençlerbirliği: Tarık Güldal

19.00 Adanaspor-Çaykur Rizespor: Onur Özütoprak

19.00 Eyüpspor-Beyçimento Bandırmaspor: Cihan Aydın

18 Eylül Pazar:

13.30 Tuzlaspor-Pendikspor: Eren Özyemişcioğlu

16.00 Bodrumspor-Manisa FK: Reşat Onur Coşkunses

16.00 Yılport Samsunspor-Sakaryaspor: Turgut Doman

19.00 Göztepe-Altınordu: Muhammet Ali Metoğlu