Haber Giriş: 12 Mart 2022 Cumartesi 14:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana Demirspor Sivasspor'u ağırlayacak
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Adana Demirspor, Süper Lig'in 29. haftasında 13 Mart Pazar günü Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek.
Yeni Adana Stadı'nda saat 16.00'de başlayacak karşılaşmayı Çağdaş Altay yönetecek.
Ligde 45 puanla averajla 6'ncı sırada yer alan Adana Demirspor, 14'üncü sıradaki Sivas temsilcisi karşısında galibiyet arayacak.
Akdeniz ekibinde, hafif sakatlığı bulunan forvet Loic Remy, Sivasspor karşısında forma giyemeyecek.
Süper Lig'de çıktığı 28 maçta 8 galibiyet, 10 beraberlik, 10 yenilgiyle 34 puan toplayan ve 14. sırada yer alan Sivasspor, Adana Demirspor karşısında galibiyet arayacak.
Sivasspor'da sakatlığı bulunan Mustafa Yatabare ve Leke James karşılaşmada forma giyemeyecek.
Süper Lig'in ilk yarısında Sivas'ta oynanan maç 1-1 berabere tamamlanmıştı.
Etiketler: Adana Demirspor Sivasspor Süper Lig
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